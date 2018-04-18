Выставлен на продажу бронированный лимузин Путина

На сайте объявлений выставили на продажу автомобиль Mercedes-Benz Pullman W220 S600, на котором президент Владимир Путин якобы ездил на встречи.

Лимузин специального назначения выставлен на продаже на сайте Auto.ru за 8,5 млн рублей. Продавец сообщает, что на этом авто Путин выезжал «на официальные и неофициальные встречи».

В описании объявления говорится, что автомобиль произведен по спецзаказу на заводе. «Полная бронекапсула, класс бронирования B7/B7. Автомобиль был представлен на президентском стенде выставки 90 лет ГОН наряду с W140 и W220 guard», – сообщает продавец.

Лимузин выпустили в 2003 году, его пробег составляет 88 тыс. км. Автомобиль синего цвета, с кожаным салоном, системой климат-контроля и другими функциями.

«Автомобиль находится в частной коллекции. Все вопросы и подробности при осмотре», – добавляет продавец.