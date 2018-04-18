В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В Московском регионе в четверг, 19 апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Ночью ожидаются порывы ветра до 15 м/с, днем – до 17 м/с, передает RT.

Кроме того, дождь, который продолжается в Москве и Подмосковье, закончится только в четверг во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что в Москву вернутся снег, заморозки и гололедица.