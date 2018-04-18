Песков прокомментировал сохранение постов чиновниками после инаугурации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о сохранении поста за помощником главы государства Владиславом Сурковым, как и другими чиновниками.

«Я не располагаю информацией, кто сохранит, кто нет (свои должности после инаугурации президента РФ), вы знаете, что после 7 числа (мая) последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать, но кто это будет, вы знаете, что традиционно такую информацию мы не даем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».