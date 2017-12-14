Названа причина крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рассказал, почему в Хабаровске разбился вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток».

Судя по первым результатам расшифровки черных ящиков и осмотра места крушения, вертолет задел винтами антенну, передает «Интерфакс».

Напомним, в результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек.