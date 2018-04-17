Сайт Роскомнадзора снова атаковали

Роскомнадзор заявил, что сайт ведомства снова находится под DDOS-атакой, в настоящий момент он недоступен.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой», – сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что сейчас специалисты ведомства совместно с ПАО «Ростелеком» «предпринимают меры для отражения атаки», передает РИА «Новости».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что успешно отразил две DDOS-атаки на свои сетевые ресурсы, сервисы работают в штатном режиме. Утром во вторник сайт ведомства работал с перебоями, однако днем, после заявления о DDOS-атаках, снова стал недоступен.

Предполагается, что DDOS-атаки могут быть связаны с решением заблокировать мессенджер Telegram в России.