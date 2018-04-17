Британия открестилась от ударов по Шайрату

Великобритания не участвовала ни в каких военных операциях в Сирии в ночь на вторник, заявила представитель британского военного ведомства.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что средства ПВО отразили ракетную атаку на сирийские аэродромы Шайрат и Думейр. Государственное телевидение САР сообщило, что сбито «около девяти вражеских ракет». Отмечалось, что обстрел был совершен ВВС Израиля.

Британия не участвовала ни в каких операциях в Сирии», – передает РИА «Новости» слова представителя минобороны Великобритании, отказавшейся отвечать на вопрос о том, производились ли вообще какие-либо авиаудары по территории Сирии сегодня ночью.

Напомним, ранее во вторник осведомленный российский источник заявил, что ночных атак на сирийский аэродром Шайрат не было.