Рогозин рассказал о запрете поставок ракетных двигателей в США

Россия прекратит поставки ракетных двигателей США, если руководство страны примет соответствующее решение, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привести к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Он также заявил, что второй этап реформирования Роскосмоса начнется летом 2018 года и будет подразумевать формирование холдинговых структур внутри госкорпорации.

«Мы хотим другого, более важного. Второй этап реформы – я думаю, он начнется летом этого года – это преобразование Роскосмоса в структуры, которые будут не только управлять акциями предприятий, но и проводить единую техническую политику. Создавать профильные холдинги и напрямую формировать космическую отрасль как единые предприятия», – сказал вице-премьер.