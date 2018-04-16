Нефть подешевела после ракетной атаки по Сирии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром пошли вниз, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03% – до 71,83 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,91%, составив 66,78 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.