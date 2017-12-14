Джуканович победил на выборах президента Черногории

Бессменный лидер Черногории на протяжении последних 27 лет Мило Джуканович стал победителем первого тура президентских выборов, следует из данных Государственной избирательной комиссии Черногории после обработки 97,23% бюллетеней.

Джуканович получил поддержку 54,15% избирателей, его ближайший соперник Младен Боянич, представляющий сразу несколько оппозиционных партий, набрал 33,24%, передает ТАСС.

На третьем месте идет единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович с показателем 8,19%, на четвертом – лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, за него проголосовали 2,75%. Лидер бошняцкой Партии справедливости и примирения Хазбия Калач набрал 0,81%, предприниматель Василие Миличкович – 0,47%, кандидат «Сербской коалиции» Добрило Дедеич – 0,4%.

Явка, по сведениям ГИК, составила 63,98%.

Окончательные данные ГИК будут объявлены в установленный для этого законом семидневный срок. Однако, как заявил ранее глава ГИК страны Будимир Шаранович, окончательные показатели уже существенно не изменятся.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Джуканович, который пять раз занимал пост премьера (1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016), а также был президентом страны с 1998 по 2002 год, станет во главе страны в седьмой раз. Общий срок его правления к концу нового президентского мандата составит 32 года, что вплотную приблизит его к рекорду на вершине власти лидера Зимбабве Роберта Мугабе, который руководил страной 40 лет. А учитывая тот факт, что избранному президенту Черногории всего 56 лет, он может стать и абсолютным рекордсменом в этой категории.

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи первым поздравил «старого друга Мило Джукановича» с победой на президентских выборах в Черногории.

Сам Джуканович также объявил о своей победе на президентских выборах и провозгласил курс на вступление Черногории в ЕС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, на какие ухищрения идет режим Джукановича, чтобы дискредитировать оппозицию, выступающую против вступления Черногории в НАТО, а также о том, что Косово при попустительстве ЕС идет к новой войне с Сербией.