Джуканович после победы на выборах провозгласил курс на вступление Черногории в ЕС

Бывший премьер и экс-президент Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович объявил о своей победе на президентских выборах и провозгласил курс на вступление Черногории в ЕС.

Свою победу на выборах Джуканович расценил как «твердую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути», передает ТАСС.

«Уверен, что в следующие пять лет мы сделаем окончательные шаги и достигнем результатов, которые мы планировали 20 лет пути в ЕС», – заявил лидер правящей Демократической партии социалистов Черногории.

После этого Джуканович обратился к оппозиции, посоветовав ей «образумиться и изменить свою взгляды, поскольку народ не поддерживает их».

В настоящий момент силами Государственной избирательной комиссии Черногории обработано 50,35% голосов избирателей. Джуканович лидирует с результатом 55,89%, его ближайший преследователь Младен Боянич набирает 31,74%. Окончательные данные ГИК объявит в течение нескольких дней.

Тем временем главный конкурент Джукановича на прошедших выборах Младен Боянич пообещал продолжить борьбу с человеком, «который взял в плен государство», передает РИА «Новости».

По словам Боянича, руководители госструктур и бюджетных организаций Черногории перед днем выборов отчитывались перед руководством правящей партии о том, сколько голосов своих сотрудников и членов их семей «обеспечили» в пользу Джукановича.

«Я продолжу борьбу (...) Я ее продолжу, чтобы освободить эту страну от Джукановича и его диктатуры», – заявил Боянич.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, на какие ухищрения идет режим Мило Джукановича, удерживающего власть в Черногории уже четверть века, чтобы дискредитировать оппозицию, выступающую против вступления страны в НАТО.

Напомним, в середине марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти Черногории категорически отказывались проводить референдум о вступлении в НАТО, хотя опросы показывали неоднозначное отношение людей к этому вопросу.