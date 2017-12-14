В Косово обрадовались победе «старого друга Джукановича» на выборах в Черногории

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи первым поздравил «старого друга Мило Джукановича» с победой на президентских выборах в Черногории.

Лидер непризнанного образования в составе Сербии выразил мнение, что победа Джукановича стала победой для Черногории, «а также и для всего региона, который стремится в НАТО и ЕС», передает ТАСС.

Хашим Тачи выразил уверенность в успешном сотрудничестве с Джукановичем в будущем.

Напомним, в воскресенье вечером бывший премьер и экс-президент Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович объявил о своей победе на президентских выборах и провозгласил курс на вступление Черногории в ЕС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, на какие ухищрения идет режим Джукановича, чтобы дискредитировать оппозицию, выступающую против вступления Черногории в НАТО, а также о том, что Косово при попустительстве ЕС идет к новой войне с Сербией.