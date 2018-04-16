Бывший премьер Японии предсказал сроки отставки Абэ

Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми заявил, что к концу нынешней сессии парламента, которая завершается 20 июня, ожидает отставки главы действующего японского правительства Синдзо Абэ в связи с падением его рейтинга и скандалом вокруг продажи государственной земли частной компании.

«Ситуация стала очень опасная. Абэ вот-вот уйдет, может к концу нынешней сессии парламента», – заявил Коидзуми, слова которого передает РИА «Новости».

По словам бывшего премьера Японии, на выборах лидера Либерально-демократической партии в сентябре на третий срок Абэ уже не выйти.

«Это окажет влияние и на выборы в верхнюю палату в будущем году… Для Абэ это плохие выборы», – сказал Коидзуми в интервью журналу AERA.

Напомним, Абэ не признал, что он или его жена были непосредственно вовлечены в продажу принадлежащей государству земли.