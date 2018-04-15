Украина расхотела экспортировать рабочую силу

Украинский кабмин начинает реформу профессионально-технического образования, чтобы украинцы не уезжали на заработки за границу, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

На своей странице в Facebook Гройсман предался размышлениям о том, что необходимо сделать, чтобы украинцы оставались работать в своей стране и не ездили по миру на заработки.

«С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни на Украине. С другой – обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли себе найти хорошую работу», – рассуждает Гройсман.

Реформа, о которой пишет Гройсман, предусматривает ввод регионального заказа кадров, изменение материальной и методической базы с целью повышения качества образования, переориентирование образования на «действительно востребованные профессии».

Отметим, что в начале апреля президент Украины Петр Порошенко рассказывал об «очень позитивной тенденции» в ситуации с тем, что украинское государство становится частью европейского рынка труда.

Между тем, эксперты называли усиленную трудовую миграцию украинцев из страны в Европу угрозой для экономики Украины.