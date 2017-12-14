Ким Чен Ын оценил перспективы отношений Китая и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао в Пхеньяне прокомментировал перспективы отношений Китая и КНДР.

Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем, пообещав вывести их на новую стадию развития, передает ТАСС сообщило агентство ЦТАК.

Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена (1912-1994), которая отмечается 15 апреля.

Напомним, в конце марта в Пекине состоялась встреча лидеров Китая и КНДР, в ходе которой Пекин обозначил принципы двусторонних отношений с Пхеньяном.

В начале апреля министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Москва и Пекин достигли новых договоренностей по КНДР.