Сирийцы обвинили Запад в возобновлении обстрелов Дамаска боевиками

Возобновление обстрелов окраин сирийской столицы боевиками и активизация террористов к югу от Дамаска напрямую связано с ракетными ударами Соединенных Штатов, Британии и Франции, заявила депутат народного совета Сирии Маха Шбиб.

«Без сомнения, есть связь между агрессией Запада на Дамаск и возобновлением действий террористов на юге столицы», – считает парламентарий.

Она выразила уверенность, что одной из целей агрессии Запада против Сирии было обеспечить возможность для боевиков воспользоваться моментом замешательства в рядах сирийской правительственной армии, на который надеялись на Западе, передает РИА «Новости».

Однако ничего подобного не произошло, отметила депутат народного совета Сирии, подчеркнув, что сирийская армия как была, так и осталась в полной боевой готовности, способной пресечь любую попытку активизации террористов.

«И вопреки всему произошедшему эта агрессия лишь ускорит нашу полную победу над террористическими группировками», – заявила парламентарий.

Накануне начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал, что блокированные под Дамаском боевики возобновили обстрелы юга сирийской столицы.

Напомним, в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что лидерам сирийских боевиков отдан приказ о подготовке наступления после анонсированного Вашингтоном удара по Сирии. Более того, боевики уже объявили о подготовке к наступлению.