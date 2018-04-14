Блокированные под Дамаском боевики возобновили обстрелы сирийской столицы

Боевики с пятницы возобновили минометные обстрелы сирийского Дамаска и его пригородов, уже есть жертвы, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что боевики незаконных вооруженных формирований, блокированные в квартале сирийской столицы Мухайям-Эль-Ярмук, открыли минометный огонь по перекрестку дорог Аль-Батиха в южной части Дамаска, передает РИА «Новости».

Евтушенко подчеркнул, что при обстреле пострадали четыре мирных жителя, среди которых маленькие дети.

Напомним, в четверг над Думой был поднят государственный флаг Сирии, город перешел под контроль правительственных войск Сирии, в населенный пункт вошла российская военная полиция. Жители Думы – крупнейшего населенного пункта Восточной Гуты – встретили освобождение города криками «Россия! Сирия! Москва!».

В тот же день сирийская армия начала передислокацию в район лагеря Ярмук и Аль-Кадам – еще один пригород Дамаска, подконтрольный боевикам ИГ*.