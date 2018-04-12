Названа следующая цель сирийской армии после победы в Гуте

Следующей целью для сирийской правительственной армии станет еще один пригород Дамаска, подконтрольный боевикам из «Исламского государства*».

Сирийская армия, состоящая из элитных подразделений «Силы Тигра» и ISIS Hunters, сформированного при поддержке России, а также частично состоящая из бойцов ЧВК «Вагнера», начинает передислоцироваться в район лагеря Ярмук и Аль-Кадам, сообщает Telegram-канал WarJournal.

В район предполагаемого наступления также прибыли многочисленные палестинские подразделения, «Силы национальной обороны» и Республиканской гвардии, заявляют источники.

Ранее боевики ИГ* установили контроль над большей частью района Аль-Кадам, в результате внезапного продвижения на незанятые позиции боевиков из «Хайат Тахрир аш-Шам». Сообщается, что потери сирийской армии в этом районе составили до 100 человек убитыми и два уничтоженных танка Т-72.

В воскресенье боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» на переговорах с представителями сирийского командования согласились покинуть город Дума в Восточной Гуте, являющийся последним серьезным оплотом джихадистов в этом регионе.