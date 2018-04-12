Жители Думы встретили освобождение города криками «Россия! Сирия! Москва!»

Опубликована видеозапись из сирийской Думы, местные жители празднуют освобождение города от боевиков.

На видео, опубликованном RT, сирийцы кричат «Россия!», а также «Сирия! Москва!» и фотографируются с российской военной полицией.

Напомним, сирийские войска вернули контроль над всей Восточной Гутой. В воскресенье боевики согласились покинуть город Дума, являющийся последним серьезным оплотом джихадистов в этом регионе. В город вошла российская военная полиция.