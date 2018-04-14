Названы плюсы от американского удара по Сирии

Удачные действия сирийской противовоздушной обороны в отражении ракетных атак США, Британии и Франции поднимут боевой дух армии, заявил египетский военный эксперт, экс-глава исследовательского центра при Минобороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.

«Несомненно, заявление о том, что сирийским системам ПВО удалось отразить такое количество ракет, выпущенных по территории страны, поднимет боевой дух армии, в том числе в продолжающейся войне против террористических группировок», – передает РИА «Новости» слова генерала.

Он отметил, что Сирия в ближайшем будущем может получить от России новые современные системы ПВО для усиления обороноспособности страны.



При этом египетский генерал отметил, что ракетные удары западных стран по Сирии носили ограниченный характер.

«Полагаю, что удары носили ограниченный характер, так как все три государства старались избежать любой конфронтации с Россией», – сказал Мазлюм.

По его словам, эти удары были необходимы скорее для «сохранения лица» США и их партнеров после громких заявлений и маневров в регионе.



«Настало время действительно серьезно подумать о политическом урегулировании, прекращении агрессии, объединении усилий по борьбе с терроризмом, а также действовать исключительно в рамках международного права», – подытожил эксперт.



В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Напомним, ранее в субботу Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.