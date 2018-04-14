Шойгу докладывает Путину оперативную обстановку в Сириии

Глава Минобороны Сергей Шойгу докладывает президенту России Владимиру Путину всю оперативную обстановку по Сирии, сообщили в военном ведомстве.

«Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру Путину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-24» сообщение Минобороны.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.