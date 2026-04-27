Путин напомнил о словах Солженицына о бремени власти

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей, которое прошло в Таврическом дворце Петербурга, передает РИА «Новости». В ежегодной встрече, приуроченной ко Дню российского парламентаризма, приняли участие депутаты и сенаторы.

Путин обратился к будущим кандидатам на выборах, пожелав им удачи. В ходе выступления он напомнил слова писателя Александра Солженицына, сказанные в Государственной думе в 1994 году: «Власть – это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд».

«Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано», – отметил Путин.

Ранее президент Владимир Путин призвал сделать законодательство более гибким и ориентированным на будущее.

Также Путин призвал провести предвыборную кампанию в Госдуму строго по закону.