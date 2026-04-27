Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.0 комментариев
Путин: Российский парламентаризм показал суверенность и устойчивость
Институт парламентаризма в стране продемонстрировал за годы устойчивость и суверенность, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Петербурге.
«Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества», – цитирует Путина РИА «Новости».
Отмечается, что заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, он отмечается 27 апреля.
Глава государства отметил, что в стране проводится слаженная работа парламента, правительства, а также бизнеса.
«Идет большая, слаженная работа парламента и правительства, ведущих корпораций и небольших компаний, деловых объединений и патриотических сил», – указал президент.
Глава государства также заявил, что предвыборная кампания в Госдуму должна пройти строго по закону.