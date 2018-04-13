УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча с «Арсеналом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении московского ЦСКА из-за поведения по ходу матча Лига Европы против лондонского «Арсенала», сообщила пресс-служба Союза.

12 марта ЦСКА в Москве сыграл с «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

УЕФА открыл дело в отношении болельщиков ЦСКА за использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле и блокировку лестничных пролетов, передает ТАСС.

Дело будет рассмотрено 31 мая.



Напомним, 21 марта УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» по итогам игры с «Лейпцигом».