Названы восемь потенциальных целей для удара США по Сирии

В качестве целей для потенциального удара по Сирии США рассматривают восемь объектов, в том числе два аэродрома, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Кроме аэродромов, это также один исследовательский центр и фабрика, якобы связанная с производством химоружия, передает «Интерфакс».

Накануне аналитики предположили, что целями США станут сирийские военные базы и места, которые ассоциируются с сирийской химической программой. В частности, назывались авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.

Между тем, в среду вечером истек 48-часовой срок, который установил Трамп для принятия решения об ударе по Сирии, однако удар пока не нанесен.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как президент США Дональд Трамп вызвал Россию на «ракетную дуэль», и о том, каким серьезным экзаменом это станет для российских систем ПРО С-400 и «Панцирь-С1».