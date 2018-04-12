Опубликовано видео отбытия «Гарри Трумэна» на Ближний Восток

В Сети появилось официальное видео отправления американского авианосца «Гарри Трумэн» на Ближний Восток.

Видео опубликовано на канале USS Harry S. Truman CVN 75. Отмечается, что сделано видео на базе в Норфолке. На записи показаны члены экипажа «Гарри Трумэна» и сам момент отправления корабля от порта.

В комментариях пользователи YouTube обратили внимание на «легкомысленную музыку», которой сопровождается видео.

Ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» отправилась в район Ближнего Востока в среду.

Генштаб России сообщал, что авианосная группа США начала выдвижение в Персидский залив и прибудет туда примерно в начале мая.