Путин обсудил с Эрдоганом события в Сирии

Президент Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил источник в администрации президента Турции.

По его словам, главы государств обсуждали последние события в Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщали, что Путин в четверг проведет ряд международных телефонных переговоров. Отмечалось, что в графике российского лидера не значится разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

В четверг Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии: это может произойти «очень скоро или вообще не скоро». «Где наше «Спасибо, Америка»?» – задался вопросом американский президент, подчеркнув, что США проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от исламистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что «не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*».