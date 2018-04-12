В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина с Трампом

В графике российского лидера Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков сообщил, что этот вопрос между Москвой и Вашингтоном не поднимался, с инициативой никто не выходил.

В то же время Путин в четверг проведет ряд международных телефонных разговоров. В Кремле пообещали сообщать об итогах переговоров по мере поступления информации.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Трамп сперва вызвал Путина на ракетную дуэль, а затем призвал Россию остановить гонку вооружений.