Британские ученые выступили против удара по Сирии

Около 40 британских парламентариев, а также деятелей науки и культуры предостерегли правительство Соединенного королевства от участия в военной операции в Сирии, соответствующее письмо опубликовано в газете Guardian.

Авторы письма считают, что вместо того, чтобы поддерживать внешнюю политику президента США, правительство Соединенного Королевства «должно искать политические и дипломатические решения для урегулирования трагической ситуации в Сирии и избегать всего, что может обострить конфликт в регионе», передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии. Накануне сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала твиты Трампа, которые поставили многих в тупик, а также рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.