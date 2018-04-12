Песков заявил об активности канала связи между военными Россией и США по Сирии

Канал связи между военными России и США по Сирии активен и задействован с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта линия существует, и она находится в активном состоянии… В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли военные ведомства России и США используют линию взаимодействия, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих в случае ударов в Сирии.

Он также сообщил, что «в России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона», передает РИА «Новости».

«По-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования», – сказал Песков.

В конце марта начальник штаба американских ВВС Дэвид Голдфин заявил, что вооруженным силам России и США в Сирии удалось наладить отношения «на тактическом уровне».

Тогда же представитель объединенного командования ВВС США Эндрю Крофт заявил, что канал по предотвращению конфликтов американских войск с Россией работает «очень профессионально».