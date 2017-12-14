Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса

Корабли средиземноморского оперативного соединения ВМФ не должны находиться в акватории Тартуса постоянно, они заходят туда для пополнения припасов и мелкого ремонта, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев, комментируя космические снимки США.

«Корабли средиземноморского оперативного соединения ВМФ России не должны постоянно находиться в акватории Тартуса. Они действуют по планам командования и, в основном, находятся в море: если не ходят, то бросают якоря в точках, определенных для стоянки», – сказал Ненашев, передает РИА «Новости».

По его мнению, «американцы обнародовали снимки с орбиты с провокационной целью нагнетания напряженности и обострения обстановки вокруг Сирии».

Ненашев отметил, что непосредственно на рейд или в акваторию порта Тартус российские военные корабли и суда заходят «для пополнения припасов и мелкого ремонта». «У плавучего пирса, как правило, ошвартована плавмастерская из состава Черноморского флота, которая и предназначена для обеспечения ремонтных работ. Боевые корабли средиземноморской эскадры не стоят там у причалов», – пояснил председатель ДПФ.

«Кстати сказать, Тартус пока остается пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России. Полноценной военно-морской базой он станет, когда там будет построена пирсовая зона и создана вся необходимая инфраструктура для базирования российских кораблей и судов», – добавил Ненашев.

Ранее телеканал Fox News показал в эфире спутниковые фотоснимки, предоставленные компанией Image Satellite Internacional, на которых видно, что в сирийском порту Тартус в настоящее время находится российская дизель-электрическая подводная лодка, в то время как корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах США нанести в ближайшее время удар по Сирии.