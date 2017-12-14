Будущий глава Госдепа рассказал об отношении к войне

Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что вовсе не является «ястребом» во внешней политике и что война для него – крайняя мера.

«Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык «ястребов», «сторонников войны» или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил», – передает РИА «Новости» письменные показания Помпео сенаторам, распространенные Белым домом.

«Война всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики неустанной дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну», – сказал он.



Он отметил также, что время мягкой политики США в отношении России прошло.



«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», – заявил Помпео.

Он написал, что в списке уже числятся санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии».



«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления. Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», – сказал Помпео.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен исправить «вопиющие ошибки» соглашения по атому с Ираном.



«Президент Трамп готов к работе с нашими партнерами над пересмотром Всеобъемлющего плана действий с тем, чтобы исправить его наиболее вопиющие ошибки. Если меня утвердят (на посту госсекретаря), то для меня немедленно станет личным приоритетом работа с этими партнерами с тем, чтобы посмотреть, достижимо ли такое исправление. Ставки высоки для всех, особенно для Ирана», – заявил Помпео.

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Он добавил также, что США будут стремиться к «более продуктивным» отношениям с Китаем.



«Китай продолжает отрежиссированные и скоординированные усилия с тем, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами на дипломатическом, военном и экономическом фронтах... Нынешняя администрация намерена работать с правительством Китая дипломатическими методами, пытаясь развить более продуктивные двусторонние отношения», – сказал Помпео.

По его словам, Китай использует «слабую» торговую политику США, продолжает «провокации» в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, киберпространстве и «даже в космосе». Он заявил также, что США благодарны Китаю за поддержку в кампании по оказанию давления на КНДР, но Китаю следует «сделать больше» в этом направлении.

Напомним, 14 марта сообщалось, что новым главой госдепартамента станет Майк Помпео.