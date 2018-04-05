Брюссель прокомментировал ультиматум США по Ирану

Высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне прокомментировал требование США изменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.

Комментируя заявления США о выработке допсоглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), источник РИА «Новости» заявил: «Это не позиция Европы».

Переговорых проходят между США, Великобританией, Францией и Германией. Источник заверил, что обсуждается «не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД».

При этом источник допускает, что в будущем стороны могут выработать новое соглашение, фиксирующее положения, срок действия которых истекает через несколько лет в рамках СВПД.

«Пока еще рано говорить, что из этого выйдет», – заявил источник, оценивая нынешний этап переговоров.