Интернет-магазин Omatras.ru представил весенние скидки на матрасы

Интернет-магазин матрасов Omatras.ru объявил распродажу матрасов. В рамках акции приобрести удобный матрас для кровати мечты можно со скидкой до 55%. Специалисты магазина составили свой топ-5 акционных моделей.

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Комфортный анатомический матрас EveRest Массаж Бикокос TFK 80х190 см высотой 24 см с наполнением Bi-Cocos и Ergo Foam - оптимальное решение для односпальной кровати. Комфорт обеспечивает блок из 512 независимых пружин, каждая из которых заключена в отдельный тканевый чехол. Нагрузка на одно спальное место - 120 кг. Модель двусторонняя. Слой бикокоса с одной стороны позволяет добиваться повышенной жесткости. Наполнитель Ergo Foam поможет не только расслабиться во время сна, но и нормализует кровообращение.

Еще один односпальный ортопедический матрас, способный превратить сон в настоящее удовольствие, - Promtex Orient Multipocket Kombi Eco. Размеры 60х170 см делают модель оптимальной для ребенка. Особенность матраса - блок из 1060 независимых пружин. Изделие, как и предыдущая модель, имеет разную жесткость с каждой стороны. Ортопедический эффект матраса усиливает слой из струттофайбера - уникального пружинящего материала.

Матрас Аскона Trend Roll 80х190 см - беспружинная модель высотой 16 см, которую удобно сворачивать в рулон и хранить в кладовой или шкафу. Наполнитель - высокоэластичная пена ППУ - обеспечит комфорт и выдержит 110 кг на одно спальное место. Интернет-магазин матрасов https://omatras.ru/ рекомендует приобрести к данной модели наматрасник. Это позволит продлить срок службы и обеспечит дополнительный комфорт во время сна.

Необычное решение предложила российская компания Промтекс-Ориент, которая представила складной матрас с наполнением из эко-пены Roll Standart 18. Три секции изделия позволяют сложить его, когда матрас не нужен, или использовать в качестве удобного пуфа.

Приверженцы матрасов с классическим пружинным блоком Bonnel могут остановить выбор на модели Rest Стандарт от Промтекс-Ориент. Это недорогой и надежный матрас, который как нельзя лучше соответствует понятию «цена/качество». Соединенные между собой пружины обеспечивают изделию достаточную жесткость и долговечность, а за комфорт отвечает отдельный слой из Eco Foam. Нагрузка на одно спальное место - 90 кг.

О магазине

Компания «O, Matras!» с 2015 года заботится о комфортном сне россиян. Каталог интернет-магазина - это взрослые и детские матрасы, наматрасники, одеяла, подушки, кровати, основания для кроватей и постельное белье.

«O, Matras!» - официальный дилер отечественных и зарубежных брендов. Прямое сотрудничество с производителями позволяет устанавливать невысокие цены, проводить различные акции и распродажи.

Интернет-магазин организует доставку заказов по Москве и МО, а также в десятки городов России.