Пеле рискует пропустить ЧМ-2018

Трехкратный чемпион мира по футболу, легенда бразильского и мирового футбола Пеле может отказаться от поездки на ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем.

По данным портала Goal, 77-летнего бразильца беспокоит повреждение спины. При этом Пеле будет комментировать матчи турнира на бразильском телевидении, передает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Напомним, в конце декабря 2017 года Пеле заявил о возможной победе сборной России на чемпионате мира.