Пеле заявил о возможной победе сборной России на чемпионате мира

Легенда бразильского и мирового футбола Пеле поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира 2018 года.

«Думаю, выиграть Кубок мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы», – сказал Пеле в эфире телеканала RT.

По прогнозу Пеле, Бразилия в финале может сыграть с одной из европейских команд – например, с Германией, Испанией или Францией. Также он подчеркнул, что на ЧМ может случиться чудо.

Напомним, еще во времена СССР Пеле говорил, что Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею.

Финальная часть чемпионата мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной – хозяйкой мундиаля.