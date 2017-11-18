Пеле заявил о возможной победе сборной России на чемпионате мира

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26 декабря, вторник | Последнее обновление — 03:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Съехавший в переход автобус оказался оборудован видеорегистратором
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»
Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился
Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности
В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»
Юбилей авторитета отметили побоищем
Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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Московский автобус въехал в переходный переход
Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погиблиПодробности...
Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях
За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения СобчакПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккеяПодробности...
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