Китай развернул на границе американский мусор

Таможня китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян постановила вернуть обратно в США 469 тонн твердых отходов, которые запрещены к импорту в Китай.

Так, сотрудники таможни обнаружили груз из США, состоявший из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Таможенные власти потребовали от компаний в кратчайшие сроки вернуть мусор обратно в США.

Напомним, в 2017 году Китай принял решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.