Генпрокуратура намерена запретить СМИ «подрывать престиж» страны

Органы прокуратуры должны не допускать публикаций критических материалов в СМИ по итогам проверок в сфере ОПК, если публикации «подрывают престиж государства», говорится в проекте приказа Генпрокуратуры.

«Заместителям генерального прокурора, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам субъектов, городов, районов, приравненным к ним территориальным, военным и иным специализированным прокурорам не допускать размещения в средствах массовой информации критических материалов, основанных на результатах прокурорских проверок, связанных с деятельностью предприятий и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса и затрагивающих вопросы обеспечения обороны и безопасности страны, создающих негативное восприятие у общественности и подрывающих престиж указанных предприятий, организаций и государства в целом», – передает РИА «Новости» текст проекта приказа.

В проекте приказа ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что органы прокуратуры при подготовке информации для СМИ, среди прочего, должны следовать требованиям части 1 статьи 23 Конституции, «гарантирующей право каждому на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени».

Кроме того, ведомство обязано исполнять требования федерального законодательства и международных актов, «запрещающие предавать гласности любую информацию, которая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя или потерпевшего без его согласия и согласия его законного представителя».



Проект документа также предписывает считать взаимодействие со СМИ и общественностью одним из важнейших направлений работы и «осуществлять его, исходя из анализа состояния законности и прокурорской деятельности».

Напомним, осенью 2016 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что прокурорам совместно с ФСБ, МВД, ФНС и финансовой разведкой удалось пресечь неединичные случаи хищения бюджетных средств и вывода активов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).