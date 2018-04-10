У российских самолетов над Средиземным морем заметили противокорабельные ракеты

Иранский журналист Бабак Тагвай сообщил, что российские бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-30СМ пролетели над восточной частью Средиземного моря.

При этом самолеты были вооружены ракетами Х-35, написал Тагвай в своем Twitter.

Х-35 – советско-российская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. Разработана ОКБ «Звезда» на смену ракете П-15 «Термит». Может применяться с авиации, кораблей (ракетный комплекс «Уран») и береговых ракетных комплексов «Бал».

Ранее сообщалось, что российские самолеты были замечены над французским фрегатом у берегов Сирии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. В Пентагоне назвали слухами эти сведения.

Накануне Тагвай предупредил о вероятной атаке по Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук». Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с ситуацией в Сирии.