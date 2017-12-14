Российские самолеты заметили над французским фрегатом у берегов Сирии

Российские бомбардировщики Су-24М в сопровождении истребителей Су-30СМ курсируют на малой высоте вблизи французского фрегата D650, который присоединился к американскому эсминцу «Дональд Кук» на юго-востоке Средиземного моря, сообщил иранский журналист Бабак Тагвай.

D650, после того как над ним пролетели российские самолеты, присоединился к «Дональду Куку» неподалеку от побережья Сирии, сообщил иранский журналист и блогер Бабак Тагвай в своем Twitter, опубликовав фото французского корабля, сделанное, судя по всему, из самолета.

BREAKING: #Russia|n Air Force Su-24Ms supported by Su-30SM interceptors flew in low altitude near the French Navy #MarineNationale Aquitaine-class (FREMM) multipurpose frigate D650. D650 is now sailing near the @USNavy USS Donald Cook (DDG-75) in southeast #MediterraneanSea. pic.twitter.com/SeyZQ2m0iI — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 10 апреля 2018 г.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. В Пентагоне назвали слухами эти сведения.

Накануне Тагвай предупредил о вероятной атаке по Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук». Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с ситуацией в Сирии.