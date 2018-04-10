Кабмин одобрил замену «Ангары» в проекте «Байтерек»

Правительство России одобрило замену в совместном с Казахстаном проекте «Байтерек» ракеты-носителя «Ангара» на новую российскую ракету среднего класса.

В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что Казахстан финансирует реконструкцию, модернизацию, содержание и эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М», используемых для создания комплекса «Байтерек».

Также Казахстан берет на себя расходы по созданию учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов.

Россия должна передать Казахстану объекты комплекса «Зенит-М» до 1 июня 2018 года.

За Россией закреплено финансирование создания перспективной ракеты-носителя среднего класса, модернизации технического комплекса разгонного блока, создания технического комплекса пилотируемого корабля.

«Казахстанская сторона обеспечивает передачу совместному предприятию в доверительное управление указанных объектов в соответствии с законодательством Республики Казахстан», – говорится в распоряжении.

В документе название новой ракеты не указывается, однако, как сообщали ранее в РКК «Энергия», российская сторона передала Казахстану данные на разработку технико-экономического обоснования по строительству наземного комплекса «Байтерек» под новую российскую ракету-носитель «Союз-5» на космодроме Байконур.

В РКК «Энергия» отмечали, что казахстанская сторона «выразила заинтересованность в создании ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Как отмечал ранее замглавы Роскосмоса Сергей Савельев, с мая 2017 года проект «Байтерек» получил дополнительный импульс и новый статус после принятия Москвой решения о запуске с помощью ракеты-носителя «Союз-5» нового пилотируемого корабля «Федерация».

Проект изменений в соглашение между Россией и Казахстаном о создании на космодроме Байконур ракетного комплекса «Байтерек» подразумевают официальный отказ от использования ракеты-носителя «Ангара» в пользу создаваемой в России ракеты среднего класса. Первый пуск новой ракеты должен быть произведен в 2022 году.