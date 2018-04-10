Потери российского бизнеса за первый день санкций превысили 15 млрд долларов

Потери российских предпринимателей по итогам первого дня с момента введения новых американских санкций превысили 15 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно рейтингу BBI, больше всех потерял президент «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние уменьшилось на 2,28 млрд долларов. Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг потерял 1,28 млрд долларов. Состояние главы и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова сократилось на 1,37 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по итогам понедельника лишился 1,31 млрд долларов, а совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон стал беднее на 1,03 млрд долларов.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилось на 987 млн. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров потеряли 1,15 млрд долларов и 95,7 млн долларов соответственно.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова тоже сократилось – он потерял 255 млн долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 445 млн долларов по итогам понедельника.

Накануне СМИ сообщали, что попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния.