Канатоходец сорвался с высоты во время гастролей под Иркутском

Во время гастролей Цирка династии Довгалюк в Братске Иркутской области канатоходец сорвался с высоты из-за потерявшего натяжение троса; видео происшествия опубликовано в интернете.

После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка, передает РИА «Новости».

Артист, предположительно, не получил серьезных травм, он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку, которую, скорее всего, ушиб при падении.

На страницах цирка в соцсетях зрители желают артисту скорейшего выздоровления.

Напомним, в конце февраля сообщалось о падении воздушного гимнаста Антона Мартынова, выступавшего в цирке Мстислава Запашного, с высоты пяти-шести метров. Мартынов находился в искусственной коме, а 19 марта стало известно, что он скончался – у гимнаста остановилось сердце.