Россия отказалась сворачивать программы культурного обмена с Британией

Несмотря на политические трудности, Москва не хотела бы сворачивать запланированные программы культурного обмена с Лондоном, сообщил российский министр культуры Владимир Мединский.

«Разрушать легко, а вот строить тяжело», – приводит его слова ТАСС.

Мединский отметил, что сворачивать уже спланированные, расписанные и отчасти профинансированные программы культурного обмена с Великобританией российская сторона не хотела бы.

Ранее замминистра культуры Александр Журавский заявлял, что Россия в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировала разрыв отношений или прекращение культурных связей. Он также выразил надежду, что «культура по-прежнему будет вне политики».

Ранее посольство России в Великобритании рекомендовало россиянам тщательно взвесить необходимость отправки детей на учебу в летние школы и на языковые курсы в Британию.