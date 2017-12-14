Умер академик РАН Накоряков

В воскресенье на 83-м году жизни скончался академик РАН Владимир Накоряков, специалист в области теплофизики и физической гидродинамики, сообщили в Сибирском отделении РАН.

«Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется», – передает ТАСС сообщение пресс-службы отделения.

Накоряков был ректором Новосибирского государственного университета, а также зампредом президиума Сибирского отделения Академии наук СССР и главой Института теплофизики СО РАН.

С 1987 года – член АН СССР, с 1991 года – академик РАН.