Минобороны завершило операцию по выводу боевиков из Восточной Гуты

Более 40 тыс. боевиков и членов их семей выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты и доставлены в Идлиб, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Таким образом Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС России успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман», передает РИА «Новости».

«Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», – сказал Евтушенко.

Он добавил, что в ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника.

Тем временем правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили от террористов все населенные пункты в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.