Жители Швейцарии из-за экономии выбрасывают мусор в соседней Франции

Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, вывозят его в соседнюю Францию, сообщили местные СМИ.

Как пишет Le Parisien, представители таможни Франш-Конте (французский регион, граничащий со Швейцарией), за 2017 год задержали 140 швейцарцев, которые намеревались оставить мешки с мусором в соседней стране. Их штрафуют на 150 евро, после чего некоторые из выбрасывающих мусор все-таки едут во Францию, так как «уже заплатили», передает РИА «Новости».

По оценке французских властей, за год им удалось предотвратить ввоз в страну приблизительно 10 тонн мусора, хотя полностью избавиться от «мусорных туристов» им не удается.

Причиной такого странного поведения швейцарцев стали очень высокие цены на утилизацию отходов. Разовый выброс мусора обходится жителям Швейцарии примерно в два швейцарских франка (около 120 рублей).

Плюс к этому, в некоторых регионах мусор выбрасывать можно только в специальных мешках, одобренных местными властями.



Напомним, ранее швейцарская полиция раскрыла канал переправки поддельных мешков для мусора, экономический ущерб от работы которого составил за несколько месяцев 26 тыс. франков (около 23,4 тыс. долларов).