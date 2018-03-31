В ДТП в Польше пострадали россияне

В результате ДТП в Польше ранения получили 11 российских туристов, сообщают местные СМИ.

«На автодороге №34 в Нижнесилезском воеводстве автобус, перевозящий туристов, столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия были ранены 11 из 33 находившихся в автобусе человек. Одного из них пришлось доставлять в больницу на вертолете», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.

Автобус с россиянами возвращался из Праги.

В ДТП пострадал также водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом.

Не пострадавшие в аварии люди доставлены в отель, им предоставлен переводчик.

Напомним, ранее в Польше автобус с российскими туристами попал в аварию, водитель потерял управление в непогоду. Авария произошла на автобане номер 22. Недалеко от города Лемежис автобус с российскими туристами съехал на обочину.