Гатилов рассказал о неприличном отношении США к дипломатам России при ООН

Вашингтон использует недобросовестные методы в отношении российских дипломатов из постпредства при ООН в Нью-Йорке, заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Гатилов рассказал, что нескольким сотрудникам полгода не продлевали въездные визы, несмотря на то, что «все документы о продлении виз своевременно подавались»; это лишило их возможности покидать страну, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что американская сторона в этой ситуации никак не реагировала на дополнительные обращения к администрации США.

Постпред не исключил, что это может стать поводом для высылки российских дипломатов, как нарушивших визовые правила.

При этом создается ситуация, при которой люди не могут выехать за пределы США по личным, либо служебным обязанностям и потом вернуться к месту работы.

Гатилов заявил, что это «недобросоветсные методы», которыми пользуются США, всячески препятствуя деятельности дипломатов, вместо того, чтобы создавать благоприятные условия для их работы в штаб-квартире ООН.



«США вообще ведут себя очень неприлично в этом плане. Не так, как должна вести себя страна-хозяйка, принимающая на своей территории дипломатических представителей, работающих при ООН», – сказал он.



Гатилов заявил также, что Москва не ожидает высылки российских дипломатов при отделениях ООН в Женеве, и рассчитывает, что Швейцария не поддастся на провокации.

«Мы считаем, что местные (швейцарские – прим. ВЗГЛЯД) власти более вменяемые и они понимают, что люди, которые работают на женевской площадке, при женевском отделении ООН, имеют совершенно другой статус и выполняют свои функции в соответствии с теми задачами, которые стоят перед ними в международных организациях. С учетом этого разумно мыслящие люди на такие провокационные методы не поддаются», – добавил российский постпред.

Напомним, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и должны покинуть Россию до 5 апреля.

Кроме того, будет закрыто генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Такие меры озвучил российский МИД в качестве ответа на решение Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против России из-за дела Скрипаля.

Американские СМИ писали, что Кремль превысил зеркальный ответ США. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это.