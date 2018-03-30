Убитого в Донбассе комбата Гиви вызвали в украинский суд

Павлоградский суд Днепропетровской области вызывает погибшего в 2017 году командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» на заседание 5 апреля.

Как сообщают «Укрновости», об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в официальной газете киевского кабмина «Правительственный курьер».

В повестке отмечается, что суд вызывает погибшего ополченца как обвиняемого по статьям УК Украины «создание террористической группы», «планирование, подготовка и ведение агрессивной войны», «террористический акт», «незаконное лишение свободы или похищение человека» и «нарушение законов и обычаев войны».

Напомним, Михаил Толстых был убит в своем кабинете 8 февраля 2017 года. Предполагается, что по его кабинету произвели выстрел из реактивного огнемета «Шмель».