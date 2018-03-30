ВЦИОМ выяснил мнение россиян о пожарной безопасности в ТЦ

Треть россиян (36%) считают, что в торговых центрах соблюдаются все меры пожарной безопасности, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По вопросу об уровне пожарной безопасности в торговых центрах мнения респондентов, бывавших в них в течение года, разделились: 36% полагают, что соблюдаются все необходимые меры, 37% - что опасность существует», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По данным социологов, вину за гибель столь большого числа людей, 68% опрошенных возлагают на владельцев ТРК «Зимняя вишня», не обеспечивших надлежащий уровень противопожарной безопасности в здании, 56% на сотрудников комплекса, не организовавших эвакуацию людей и 60% на власти, не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в здании.

По данным опроса, торговые центры в России в последний год посещали 75% взрослого населения. Каждый второй (51%) посещал в торговых центрах кинотеатры.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27-28 марта 2018 года. Объем выборки – 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, расследование кемеровской трагедии должно стать максимально открытым.